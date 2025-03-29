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Царьград

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Тайник со взрывчаткой для теракта нашли рядом с Измайловским кремлем в Москве

Тайник со взрывчаткой для теракта нашли рядом с Измайловским кремлем в Москве

Он принадлежал украинским спецслужбам.Возле Измайловского кремля в Москве нашли тайник с самодельным взрывным устройством.

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Комментарии
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Eduard
Камеры на что?
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17 час.
Eduard
Людям надо быть внимательнее,отлавливать такх и избивать на месте.Не надо церемонится!
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17 час.
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