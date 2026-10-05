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Царьград

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В Самарской области потеплеет до +18 °C к концу недели

В Самарской области потеплеет до +18 °C к концу недели

К пятнице, 9 октября, в Самарской области воздух прогреется до +18 °C, однако ночью в регионе еще возможны заморозки до -1 °C.

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