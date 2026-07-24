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Царьград

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Совфед утвердил Коновалова заместителем председателя Конституционного суда

Совфед утвердил Коновалова заместителем председателя Конституционного суда

Совет Федерации утвердил Александра Коновалова заместителем председателя Конституционного суда РФ. Ранее президент Владимир Путин предложил этот и другие кадровые изменения с 1 октября 2026 года, включая назначение Виктории Коробченко судьей.

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