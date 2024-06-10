Политолог оценил ситуацию с правами человека в России: «Президент держит на личном контроле»

Владимир Путин провел встречу с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Омбудсмен представила президенту РФ ежегодный доклад, в котором уделила особое внимание работе с обращениями, связанными со СВО.
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