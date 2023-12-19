ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области, никто не пострадал

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков поделился сведениями о том, что войска нацистских формирований киевского режима задействовали артиллерийское вооружение для проведения атакующего манёвра, целью которого оказался населённый пункт Вязовое.
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