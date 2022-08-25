Эндокринолог Иванникова порекомендовала пожилым людям чаще есть горчицу

Горчица способна улучшить аппетит и пищеварение у людей преклонного возраста, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-эндокринолог, диетолог, руководитель Клиники нутрициологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им.
Горчица способна улучшить аппетит и пищеварение у людей преклонного возраста, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-эндокринолог, диетолог, руководитель Клиники нутрициологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им.
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