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Эндокринолог Иванникова порекомендовала пожилым людям чаще есть горчицу

Эндокринолог Иванникова порекомендовала пожилым людям чаще есть горчицу

Горчица способна улучшить аппетит и пищеварение у людей преклонного возраста, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-эндокринолог, диетолог, руководитель Клиники нутрициологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им.

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