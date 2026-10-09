Доходы бюджета России за январь-сентябрь 2026 года выросли на 10%

Доходы бюджета России за январь-сентябрь 2026 года увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 29,639 трлн рублей.
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