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Мужчина погиб из-за столкновения резиновой лодки с катером на Волге

Мужчина погиб из-за столкновения резиновой лодки с катером на Волге

В Саратовской области человек погиб из-за столкновения резиновой лодки и катера. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства Юрий Юрин.

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