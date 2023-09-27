Мужчина погиб из-за столкновения резиновой лодки с катером на Волге

В Саратовской области человек погиб из-за столкновения резиновой лодки и катера. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства Юрий Юрин.
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