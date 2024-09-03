Ганчев: Украина отказывается от обмена гражданских активистов

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал в интервью РИА Новости, что Украина отказывается от обмена гражданского населения, в том числе задержанных пророссийских активистов.
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