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«Вся семья переделанная. Что же ты сделала с мамой и мужем?»: как Стас Михайлов и его теща благодаря стараниям жены превратились в «мумий»

«Вся семья переделанная. Что же ты сделала с мамой и мужем?»: как Стас Михайлов и его теща благодаря стараниям жены превратились в «мумий»

Интересная жизнь с Vera Star Стас Михайлов Буквально через несколько недель кумиру миллионов российских женщин Стасу Михайлову исполняется 56 лет.

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Комментарии
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Амара Карпова
Чем еще заниматься этим животным😂им делать нечего😭кругом одни мумии🤮💩начиная с ТВ😭все похожи друг на друга😂😂😂как будто в стране один пластический хирург😭
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1 д.
Федор Родников
56 лет мда.с -про таких говорят-&quot;с юности прореха в старости  дыра&quot;
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1 д.
тн
татьяна неструева
всегда  считала .что это жена  изуродовала  мужика  .   был красивый мужчина  а получился старый   уродик  .
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1 д.
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