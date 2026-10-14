На схеме всё аккуратно: принять заявку, проверить данные, согласовать, отправить. Но стоит опытному сотруднику уйти в отпуск, и поток начинает останавливаться.
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