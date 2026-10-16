В аэропорту Байюнь в китайском Гуанчжоу обнаружили необычную комнату для домашних животных. Внутри есть искусственная трава, пеленки, лоток с наполнителем и раковина для мытья, а после каждого посещения помещение убирают сотрудники аэропорта.
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