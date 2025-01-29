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«Ман Сити» котировался главным фаворитом общего этапа ЛЧ, но завершил его на 22-м месте

«Манчестер Сити» обыграл «Брюгге» (3:1) в заключительном туре общего этапа ЛЧ. Английский клуб был близок к вылету из турнира – в начале второго тайма при счете 1:0 в пользу «Брюгге» букмекеры давали коэффициент 2.

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