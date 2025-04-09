Эстония на пороге пиратской авантюры: кого собираются топить в Балтийском море? Ирина Валькова9 апреля в парламенте Эстонии состоится первое чтение законопроекта, который может стать одной из самых неоднозначных инициатив последних лет в области европейской безопасности.
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