Эстония на пороге пиратской авантюры: кого собираются топить в Балтийском море? Ирина Валькова9 апреля в парламенте Эстонии состоится первое чтение законопроекта, который может стать одной из самых неоднозначных инициатив последних лет в области европейской безопасности.