Посадка самолета с Протасевичем в Минске и его арест: что это было?

© AP Photo/Mindaugas Kulbis Уже со вчерашнего дня весь рунет, ТВ и западные сми взрываются новостями о том, что КГБ республики Беларусь провели спецоперацию по задержанию опасного экстремиста-блогера НЕXTA Романа Протасевича в аэропорту Минска.
© AP Photo/Mindaugas Kulbis Уже со вчерашнего дня весь рунет, ТВ и западные сми взрываются новостями о том, что КГБ республики Беларусь провели спецоперацию по задержанию опасного экстремиста-блогера НЕXTA Романа Протасевича в аэропорту Минска.
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