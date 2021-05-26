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Посадка самолета с Протасевичем в Минске и его арест: что это было?

Посадка самолета с Протасевичем в Минске и его арест: что это было?

© AP Photo/Mindaugas Kulbis Уже со вчерашнего дня весь рунет, ТВ и западные сми взрываются новостями о том, что КГБ республики Беларусь провели спецоперацию по задержанию опасного экстремиста-блогера НЕXTA Романа Протасевича в аэропорту Минска.

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Евгений Моцарь
Что.что?Вам же глава RT И ряд депутатов Государственной Думы открыто сказали.Операция спецслужб Батьки!Или вы как в анекдоте про мужа рогоносца.Который подглядывал за женой в момент измены жены через замочную скважину.А любовник рубашку на ручку двери повесил.И замочную скважиеу перекрыл?-Ну вот!Опять неясная ситуация!!😉😂😂🤣🤣
АлександрА Лопатина
И что? У Марго своё мнение, а у людей может быть какое угодно. Их право. Сопоставить факты, сложить логическую цепочку и сделать свои выводы многие могут. А если желаете язвить, язвите искромётнее))))), а то как-то серенько и не очень очевидно...
Jolie
нет. читайте проверенный источники,а не "жёлтую" прессу.
Евгений Моцарь
Какая желтая пресса?Читайте Маргариту Семоньян!Одного из главных пропагандистов Кремля -Главного редактора RT!
Евгений Моцарь
Какая желтая пресса?Читайте Маргариту Семоньян!Одного из главных пропагандистов Кремля -Главного редактора RT!
Евгений Моцарь
Какая желтая пресса?Читайте Маргариту Семоньян!Одного из главных пропагандистов Кремля -Главного редактора RT!
Евгений Моцарь
У вас забыл спросить уважаемый.Что мне делать?
Евгений Моцарь
Уважаемая!
АлександрА Лопатина
А надо бы иногда, чтобы не выглядеть глупо.
Евгений Моцарь
В чем глупость?В том что вам правда не нравится?Послушайте какую чушь сейчас несет Лукашенко на своей пресс-конференцим!Это же надо считать полными идиотами белоруссов россиян и весь остальной мир!А в пятницу этот сученок к Путину прилетит в очередной раз
Евгений Моцарь
Деньги выпрашивать И клястся в вечной дружбе и любви.Чтобы потом в очередной раз обдурить нашего президента!Колхозник гребанный!!
АлександрА Лопатина
Если вы внимательно читали статью, то о Лукашенко я иллюзий не питаю. Так что моё мнение с вашим не расходится. А вот ваш первый коммент вызывает некое недоумение о том, причем тут ваш язвительный пример и мнение Марго Симоньян. Её мнение - это только одна из трактовок того, что случилось. У меня другое мнение. Есть люди, у которых еще третье, четвертое, пятое и т.д. мнение. И что? К от чего отошли, к тому же и пришли... Вот в этом и есть глупая ситуация.
Александр Лисовский
Вообще то статья бредовая . Видно там её оплачивают по количеству букв . Можно было объяснить и свою нелюбовь к Лукашенко и всё выдуманное дальше в десяти строчках . Официально : - " экипаж рейса Ryanair "советовался с хозяевами самолета и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске". Из этого и надо исходить . Там всё сделано правильно , если была даже мнимая опасность , то рисковать людьми и экипажем смысла не было . А Белоруссия уже 20 лет живёт под санкциями и одной больше мало что изменит. Главное что бы она держала нашу западную границу иначе крах . Современные ракеты долетят до Москвы из Орши за 7 - 8 минут . Да, какую огромную ошибку сделал Путин сдав Кубу . Сейчас бы они ( США ) с нами по другому разговаривали.
Александр Лисовский
Иногда лучше промолчать и показаться дураком , нежели начать глупую полемику и не оставить на этот счёт никаких сомнений !
Александр Лисовский
Зря Вы с ним спорите - самая мощная организация в мире - это дураки , у них везде свои люди . И сейчас Вы это почувствуете .
Игорь Кузнецов
Не совсем так, "какую огромную ошибку сделал Путин сдав Кубу" - это Вы откуда взяли? Россия начинает восстанавливать свои старые военные базы на Кубе, более того есть возможности построения новых военных баз на Кубе и вновь закрепиться на Карибах. Опять же Венесуэлла - "кость в горле" США. Это тоже при Путине.
Александр Лисовский
Могу сказать точно , что кубинцы этого предательства не простили и при нынешней власти никаких российских баз там не будет . Уже с начала 90 годов с Кубы Горбачёвым , а потом Ельциным начали выводиться наши военные , а с середины 90 и прекратили завозить туда топливо . Тогда кубинцам помог Уго Чаверс . На Кубе оставался наш " центр радиоэлектронной разведки " что больше всего беспокоило американцев и в 2001 году они надавили на Путина и он не только убрал этот объект , но и почти прекратил всякие отношения с Кубой . Ещё Ельцину американцы обещали взамен этого вывести с Кубы свою базу , а Путина просто проигнорировали . Венесуэла видела всю эту историю и там сейчас уже другой президент и на войну с США из за неопределённой позиции российской власти он не пойдёт. РФ - это не СССР . Та своих соратников не предавала.
Игорь Кузнецов
Как раз СССР и предал всех своих "сателлитов" во время "перестройки" и в 90-х. Бывшие партократы-функционеры всех "кинули", после 2007 года приходится восстанавливать своё присутствие в регионах мира. Радиоэлектронный центр в кубинском Лурдесе начал работу в 1967 году и эксплуатировался сначала СССР, а потом РФ до 2001 года, когда Москва отказалась от него, не имея средств на поддержание его работы и идя навстречу требованиям США. После 2007 года шли переговоры и президент РФ В. Путин подписал закон, ратифицировавший списание 32 млрд долларов долга Кубы перед Россией. ---- Вы уже отстали (лет на 10-ть, минимум) от ситуации.
АлександрА Лопатина
Вообще-то точно могу вам сказать, что за статью автор ничего не получал, так как статья моя. За критику спасибо, в следующий раз буду стараться писать более кратко. Но, как вы знаете, это и есть самое сложное. Идея проста как блин - Лукашенко не принуждал самолет к посадке, он вообще не знал, что там летит этот террорист. Ему его подарили, просто потому, что нужна была сакральная жертва для очередной истерики запада. И это у них получилось. Правда я теперь сомневаюсь, что идея шла от США, скорее это табаки подсуетились перед саммитом. А что касается Кубы, то, надеюсь, что несмотря на то, что там сменилось правительство, Путин найдет возможности в скором времени поставить там базу наших либо ВКС, либо подлодок. Подождём-с.
Александр Лисовский
Какой СССР в 2001 году ! Интересно, на корешей олигархов денег хватало , а на 120 специалистов рад. центра нет . И откуда взялись 32 миллиарда ? С нашего интернета ? Куба не брала ни рубля за свои базы , а это приличная сумма . Тем более так делают многие страны , когда просто нет смысла требовать долги , которые невозможно выплатить . США тратит на это более трлн долларов в год . Даже на векипедии США про долг Кубе говориться о 16 миллиардах . Наше либеральное СМИ про отношения с Кубой начало лгать ещё с конца 80 годов. Кстати при списании долга был подписан договор по допуску к работе и добыче на нефтяном шельфе Кубы. Для этого РФ и оставила за Кубой часть долга.
Игорь Кузнецов
Читайте внимательно мои коменты - "эксплуатировался сначала СССР, а потом РФ до 2001 года" :-) Да, "Куба не брала ни рубля за свои базы", но есть расходы по содержанию этих баз. Радиоразведка уже не нуждалась в территориальной близости к США - новые технологии. Другое дело о возможности использовать акваторию рядом с островом, дозаправка субмарин и т.д. Что и делается.
Игорь Кузнецов
АлександрА, Вы правы. Смягчения идейного противостояния на Кубе даёт возможность для конструктивного диалога. Это как после 20-го съезда КПСС, когда развенчали "культ Сталина" (14—25 февраля 1956 года) китайцы (его руководство) перестали быть "братьями" русскому народу. Прошло время, сменилось руководство, сменились (убрались) идеологические догмы и восстановили нормальное сотрудничество.
Вячеслав Карюкалов
Да уж.
Игорь Кузнецов
Роман Протасевич начал каятся "во всех смертных грехах". Это только начало. Зачем госдепу такой свидетель прямого участия США в дестабилизации обстановки в РБ? Могли бы продолжить про Петрова с Башировом и отравили бы этого Романа.
АлександрА Лопатина
Возможно не подумали, что Роман будет их сливать. А возможно, что Роман просто не знает никого, кроме непосредственных кураторов в Польше. У них же там не один уровень подчинения, наверняка. Я думаю, они потихому лучше уничтожат тех, кто над ним стоял, чтобы цепочку прервать. Западники хотели только хайпа вокруг РБ и Россию пнуть с СП2. Да и если бы траванули его в Польше или Литве, то вряд ли было бы так "красиво", как сейчас. Новичок уже всем поднадоел)))). Ну и..., с большой натяжкой возможно предположить, что Батька мог все-таки сам шашкой рубануть сплеча))))). Но, как я уже писала, не верю я в это. Многовекторный наш за запад до последнего собирался держаться, Крым то не признал до сих пор, даже несмотря на то, что чуть не скинули его с престола. А вот вторая версия кажется мне наиболее правдоподобной. Она может быть и другой. К примеру, могли англичане подсуетиться с украинцами, а могли и поляки с американцами... Тут не угадаешь.
Игорь Кузнецов
Факт что сделали всё законно. Самолёт посадили из-за угрозы теракта, Протасевича сняли с рейса на территории РБ, где он был объявлен в розыск. Предъявили ему обвинения в организации массовых противоправных выступлениях. Пора бы посмотреть на США и как они по всему миру отлавливают тех, кого считают террористами или нелегальными торговцами оружием. Дальше судят на своей территории и сажают в тюрьму.
АлександрА Лопатина
А кого этот факт колышит? Наши бледнолицые "партнеры" из-за океана считают себя непогрешимыми, всесильными, а все другие должны падать ниц и целовать им ботинки. У них такой взгляд на мир, и переубедить их могут только наши калибры, направленные в белый дом. Нация бандитов, с ними можно только их методами. А мы всё с ними пытаемся как с людьми, вот они уже окончательно и оборзели. Распустили мы их окончательно. Надо уже и зубы начать показывать, а лучше кулаки вместе с ядерной триадой. Надо, чтобы они чаще на это смотрели в Черном, Балтийском море и у них в Мексиканском заливе рядом с Кубой, и в Арктике. Не удивляюсь уже ничему. Ни оговорам без фактов в наш адрес, ни явным нарушениям дипломатического протокола (они уже давно забыли что это такое), ни явным угрозам с их стороны... Ничему. Твари и есть твари.
Игорь Кузнецов
Эмоционально, при этом надо понимать - мы ещё не можем преодолеть последствия 90-х. Военная конфронтация сейчас не ограничится локальными конфликтами, это будет конец этой цивилизации. Именно поэтому и говорят о "красных линиях". Посмотрим что будет после 16 июня 2021 года.
АлександрА Лопатина
Вы думаете, что встреча Путина и Байдена что-то изменит? Американцам нельзя доверять. Они живут по принципу, который с них скалькировали на украине "обещайте им всё, что они хотят, вешать мы их потом будем". Так что, никаких договоров, ни письменных, ни устных, с этими недочеловеками заключать не нужно. Это бессмысленно. Они будут поступать так, как им заблагорассудится. Они живут не по международному праву, а по своим законам, которые обеспечивают им их государственные и частные интересы. И стремятся распространить их по всему миру. Чаще это происходит с помощью "демократических бомбометаний". Им наши красные линии по одному месту. Они не боятся их преодолевать, ведь они часто это делают чужими руками. И только мы понимаем, что большая война - это конец цивилизации. Ради мира именно мы забиваем на наши красные линии, а не они. Думаю, что пора уже отвечать им со всей своей силой, какая есть (я имею ввиду силу духа и ярости, не военным путем пока), и заставить их отойти от наших красных линий.
Игорь Кузнецов
"Сила духа" в данный момент это сплочение гражданского общества. Я понимаю - у одних "классовая ненависть", у других - желание "кружевных труселей" и отказ от сувернитета России. Может быть "печенюжки" ждут, отдых в Египте или в Турции... Идеологическая "война" против них гораздо сложнее чем "кибервойна". А встреча Путина и Байдена, даже если ничего не изменит, то заставит задуматься "сателлитов" США - их всегда могут просто "кинуть", когда будет что-то серьёзное в мире.
Susan Vanin
Честно говоря, статья пахнет тухлецой. Через хнык-хнык-хнык, ах, Батько Лукашенко такой хитрый, ах, Россия такая несчастная, вписалась за Беларусь и ей предстоит тянуть на себе её экономику, ах, России предстоит война на Украине, Карабахе, Молдавии (и, может быть, еще черти где), ах против России введут санкции и ей придется отбиваться от всей Европы с америкосами во главе (а значит очередные лишения для всех россиян), а США такие умные, слили одного третьесортного блогера и уделали всех. Достаточно длинный заход из далека, что бы, при видимой поддержке и сочувствии России, протолкнуть мысль - всё это "очередная удачная спецоперация республиканцев США", а Россия с Белоруссией остались в "дураках", заглотили дешёвую наживку и считают, что удачно провели спецоперацию.
Игорь Кузнецов
По сути Вы правы. Можно ожидать ещё провокационных действий со стороны спецслужб Запада. Там идёт противостояние между различными группировками. И будет или нет 16.06.21 встреча Путина с Байденом зависит и от ряда таких провокаций.
Susan Vanin
Я ни словом ни намеком не говорил, что арест Протасевича - провокация Запада. Основное, что хотел сказать, что статья Александрины Питерской-сильно пахнет тухлецой, достаточно заумной попыткой манипулирования мнением или сознанием россиян, является заказной и попыткой выставить Россию с Белоруссией "дураками", а вот амеров - грандиозными стратегами, провернувшими операцию по аресту. Нас все время убеждали - что позволено Марсу, не позволено Юпитеру, или что позволено Юпитеру, не позволено Быку. Роль "Быка" отводилась, конечно, России. Посадкой самолёта и арест в Минске, через Белоруссию, Западу сказали - раз позволено Марсу, будет позволено и Юпитеру. А что Запад будет вопить - нам совершенно пофиг.
Игорь Кузнецов
Очень трудно чётко определить кто прорабатывал и кто реализовывал эту "спецоперацию". Со временем, лет через 50, может быть будут опубликованы документы. Сейчас можно только просчитывать варианты реакции на неизбежное давление на РБ. Посмотрим как закончится встреча Путина и Лукашенко. Как я понимаю сделать рубль платёжным средством в Союзном государстве - ещё один "шаг" на пути к реальному Союзу.
Susan Vanin
Сильно сомневаюсь, что когда-нибудь будут опубликованы документы по этой "спецоперации". Тут можно только предполагать, исходя из реалий кому это выгодно. А выгодно это как Белоруссии, так и России. Достаточно явный посыл амерам и всему западу, да и самим борцунам, - монополия на посадку самолетов и отлов "нежелательных пассажиров" для них закончилась. Любой борцун будет отловлен. Есть повод задуматься даже идиоту. Какое бы давление не было, оно останется на совести тех, кто их вводит - доказать это, как два пальца об асфальт - Лукашенко и Лавров первичную "работу" в СМИ уже сделали. Официально, именно официально, с юридической точки зрения, все сделано по букве закона, тут не подкопаешься, все остальное из серии домыслов и предположений, и рассматриваться серьёзно не могут. Любое давление будет обращено против тех, кто его оказывает, не понимать этого на Западе не могут. Вопрос только в том, насколько запад готов потерять "лицо", свой авторитет "непогрешимого борца" в угоду сиюминутных, сомнительных выгод. Можно предположить, что приезд Лукашенко будет для согласования совместного плана дальнейших действий, что бы еще раз макнуть буржуёв в унитаз, при правильном освещении в СМИ. А это очень похоже на многоходовочку, особенно, в свете встречи с Байденом. У России появляется лишний козырный туз, не считая того что убивают сразу двух зайцев. А в свете перспективы от этого - очень продуманный план, рассчитанный на дальнюю перспективу.
АлександрА Лопатина
Ну, во-первых, в статье нет ни слова о том, что Россия и РБ остались в дураках. Но атаки на нас идут постоянно. Особенно на Россию. Вспомните МН-17, Скрипалей, склады в Чехии. Это всё поводы для санкций против нас и для очередной истерики. И пока мы не отвечали на это жестко. А очень бы хотелось. Мысль прослеживается одна - ни России, ни РБ такая операция не выгодна экономически. Имиджево - да, но есть ли у нас такие силы и возможности? Наверное, когда такие операции планируются, должны просчитываться все риски. И наши, хоть и воюют с западом, но просчитывают всё это. И, вероятность такой операции, опираясь на нашу рациональность, не высока. Так что никакой неправды в написанном нет. Автор только хотела подчеркнуть, что посадка была не инициативой Лукашенко. А что касается "тянуть экономику"... А что, это не так будет? Запад своими санкциями прямо толкает РБ в объятия России и под её защиту. Нам это выгодно? Да, потому что ситуация ускоряет создание общего государства, несмотря на выкрутасы Лукашенко. И нет, тоже правильно, потому что придется вкладываться еще больше в экономику РБ. Я надеюсь, что мы, конечно, потянем, но ведь от чего-то положительного в самой России из-за этого придется отказаться. И если в это время еще и украина начнет бомбить Донбасс, то будут ли силы у России успокоить одних, и финансово помогать другим, даже если это нам очень выгодно геополитически. Здесь только сомнение, но надежда все-таки на лучшее есть. Так что статья нормальная, никаких плачей ярославны там нет. А вот с чем согласна, что написана слишком длинно... В следующий раз критику учту))))). Желаю здравствовать!
АлександрА Лопатина
Не, автор (статья моя) не старалась вбивать клин между Россией и РБ, просто подчеркивала, что Лукашенко не особо стремился объединяться, потому что боялся потерять власть. А ведь так и будет при объединении. И да, я тоже жду встречу Лукашенко и Путина, интересно, что АГ теперь запоёт. Игорь, я просто настолько не люблю Лукашенко, что именно это, видно и просочилось в статью волей или неволей. Трудно избавляться от эмоций, особенно, когда статья пишется по горячим следам.
АлександрА Лопатина
Ваша версия тоже имеет право на существование, как и моя в статье. Она, к бабке не ходи, более патриотична. И точно мне больше нравится. Но ведь существует еще и расчет насколько мы выдержим последствия такого шага. Я посчитала, что нам это будет сложно и наши могли исходить из этого обстоятельства. И вся логическая цепочка рассуждений строилась на этом. Только и всего. Кстати, не я одна такая "непатриотичная". Некоторые политологи тоже думают как я. Хотя, если бы вы оказались правы, то я бы обрадовалась. Наконец-то такой вот жесткий шаг несмотря ни на что. Но, исходя из характера Лукашенко, мне в такое не верится.

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