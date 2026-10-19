Закрытая Maserati A6GCS/53 появилась благодаря дождю и находчивому дилеру. Гонщики хотели крышу над головой, но заказать такой кузов напрямую у Pininfarina марка не могла: ателье уже заключило соглашение с Ferrari.
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