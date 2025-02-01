Вместо номера 347-00-47 в эксплуатацию введен новый многоканальный номер телефона: 209-06-60. Городской центр управления автоэлектротранспортом (ЦУГАЭТ) сменил номер телефона информационно-справочного отдела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии