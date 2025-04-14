Израиль потребовал разоружения Газы в обмен на перемирие и освобождение

В обмен на перемирие в течение 45 дней Израиль требует разоружения палестинских группировок в секторе Газа, говорится в документе, предоставленном посредникам, 14 апреля передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на осведомленные источники.
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