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Военное обозрение

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Упущенный шанс Италии. Как Берлускони мог спасти мир в Средиземноморье

Упущенный шанс Италии. Как Берлускони мог спасти мир в Средиземноморье

Образованная в 1861 г. Италия сразу же попыталась втиснуться в клуб ведущих стран, что в конце концов привело ее к катастрофе во Вторую мировую и утрате великодержавных амбиций; однако их частичная реанимация могла произойти путем послевоенного сближения Рима и Триполи.

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