Упущенный шанс Италии. Как Берлускони мог спасти мир в Средиземноморье

Образованная в 1861 г. Италия сразу же попыталась втиснуться в клуб ведущих стран, что в конце концов привело ее к катастрофе во Вторую мировую и утрате великодержавных амбиций; однако их частичная реанимация могла произойти путем послевоенного сближения Рима и Триполи.