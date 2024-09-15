В Крыму заявили о повышении цен на взнос на капитальный ремонт

В следующем году в Крыму планируется увеличить размер взноса на капитальный ремонт, об этом 15 сентября заявил первый заместитель гендиректора «Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов РК» Аламдар Амирасланов в комментарии РИА Новости Крым.