У де Брюйне 200 (84+116) очков в 305 играх за карьеру в «Ман Сити»

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне забил 4 гола в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном» (5:1). Бельгиец набрал 200-е (84+116) очко по системе «гол+пас» в 305 играх за время выступлений за «горожан» во всех турнирах.