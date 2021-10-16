Более тысячи человек скончались от последствий COVID-19 в России за сутки

За день выявлено 33 208 новых случаев коронавируса в 85 регионах.фото: pixabay.com Российские медики за последние сутки зафиксировали более 1 тысячи летальных исходов среди больных COVID-19, это стало новым антирекордом с начала эпидемии в стране.
За день выявлено 33 208 новых случаев коронавируса в 85 регионах.фото: pixabay.com Российские медики за последние сутки зафиксировали более 1 тысячи летальных исходов среди больных COVID-19, это стало новым антирекордом с начала эпидемии в стране.
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