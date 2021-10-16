ГлагоL

20 775 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий кокин
    Теперь Зеленский потребует выдать Украине Поклонскую. Полмиллиона человек с небольшим в этой Кабо Верде, а что вытвор...Кабо-Верде выдала...
  • Margarita Tihobaev
    Как миллион умрёт ковид исчезнитБолее тысячи чело...
  • Иван Поздняков
    энергии и металла всегда было с избытком в УССР. Убрать Галицию и экономика подниметсяРоссия готова к о...

Более тысячи человек скончались от последствий COVID-19 в России за сутки

Более тысячи человек скончались от последствий COVID-19 в России за сутки

За день выявлено 33 208 новых случаев коронавируса в 85 регионах.фото: pixabay.com Российские медики за последние сутки зафиксировали более 1 тысячи летальных исходов среди больных COVID-19, это стало новым антирекордом с начала эпидемии в стране.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Светлана Снегина
для сердечников и диабетиков ковид гарантированная смерть.
Margarita Tihobaev
Как миллион умрёт ковид исчезнит

Картина дня

наверх