Полиция начала проверку после жалоб барнаульца на молодых водителей, любящих подрифтовать

Мужчина отметил, что подобное вождение представляет опасность как для участников дорожного движения, так и для детей Сотрудники полиции начали проверку после публикации в соцсетях сообщений об опасном управлении автомобилями в районе Новосиликатного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии