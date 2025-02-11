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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Полиция начала проверку после жалоб барнаульца на молодых водителей, любящих подрифтовать

Полиция начала проверку после жалоб барнаульца на молодых водителей, любящих подрифтовать

Мужчина отметил, что подобное вождение представляет опасность как для участников дорожного движения, так и для детей Сотрудники полиции начали проверку после публикации в соцсетях сообщений об опасном управлении автомобилями в районе Новосиликатного.

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