Анонс карты «Клинтар: Симбиотическое пространство» из Marvel Rivals Еще одной кар...

Анонс карты «Клинтар: Симбиотическое пространство» из Marvel RivalsЕще одной картой в онлайн-шутере Marvel Rivals от NetEase станет «Клинтар: Симбиотическое пространство», экскурсию по которому разработчики провели при помощи обзорного видео.
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