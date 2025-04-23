ФСБ: высланный из РФ агент Молдавии налаживал контакты между Будановым и Санду

Высланный из России молдавский агент Дмитрий Руснак в 2020 году помогал в налаживании контактов между начальником военной разведки Украины Кириллом Будановым и на тот момент кандидатом в президенты Молдавии Майей Санду.
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