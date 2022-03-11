Уровень доверия россиян к Путину вырос до 77,4 %

Большинство респондентов также заявили, что положительно оценивают деятельность президента. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел социологическое исследование и выяснил, как россияне оценивают деятельность Владимира Путина.
Большинство респондентов также заявили, что положительно оценивают деятельность президента. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел социологическое исследование и выяснил, как россияне оценивают деятельность Владимира Путина.
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