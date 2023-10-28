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В России выросло производство и потребление цемента

В России выросло производство и потребление цемента

Производство цемента в России с января по сентябрь выросло почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а потребление - на 5%, сообщили в отраслевом объединении производителей цемента "Союзцемент", пишет РИА Недвижимость.

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