В России выросло производство и потребление цемента

Производство цемента в России с января по сентябрь выросло почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а потребление - на 5%, сообщили в отраслевом объединении производителей цемента "Союзцемент", пишет РИА Недвижимость.
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