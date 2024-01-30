Посол РФ в Лондоне Келин рассказал о реакции экс-главы МИД Трасс на начало СВО

Посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал о реакции бывшего министра иностранных дел Соединенного Королевства Элизабет Трасс на начало специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
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