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Чудовищный взрыв под Киевом. Премьер Украины призвал наказать виновных за халатность

Чудовищный взрыв под Киевом. Премьер Украины призвал наказать виновных за халатность

В пятницу вечером Зеленский выступил с традиционным обращением, в котором заявил, что Киев получил от США информацию о тайных переговорах директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, состоявшихся в Москве.

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