В пятницу вечером Зеленский выступил с традиционным обращением, в котором заявил, что Киев получил от США информацию о тайных переговорах директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, состоявшихся в Москве.
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Смерть бандеросрани!
Уничтожать надо не куёв, а Лондон! Главный гнойник мира. Во все времена вся пакость оттуда выползала
Теперь стало понятно зачем в Москву приезжал начальник американских шпионов Рэтклифф: координаты Новой почты и Сильпо в Киеве привёз!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Жаль, что долбанули только по Украине! Пора уже и "велико"британию наказать, как главный гнойник западной цивилизации!