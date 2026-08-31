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Царьград

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Ученые рассказали, как хроническая боль меняет структуру мозга

Ученые рассказали, как хроническая боль меняет структуру мозга

При хронической боли меняется строение коры мозгаУченые обнаружили у людей с хронической первичной болью особенности строения коры головного мозга в областях, которые участвуют в обработке ощущений, эмоций и воспоминаний.

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