Красочное представление в рамках районного фестиваля ´Планета детства´ прошло в Гороховке.

На днях на площадке возле Гороховского Дома народного творчества прошло веселое и красочное театрализованное представление в рамках районного фестиваля детского творчества ´Планета детства´, который проходит в клубных учреждениях Бобруйского района.
На днях на площадке возле Гороховского Дома народного творчества прошло веселое и красочное театрализованное представление в рамках районного фестиваля детского творчества ´Планета детства´, который проходит в клубных учреждениях Бобруйского района.
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