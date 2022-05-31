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Красочное представление в рамках районного фестиваля ´Планета детства´ прошло в Гороховке.

Красочное представление в рамках районного фестиваля ´Планета детства´ прошло в Гороховке.

На днях на площадке возле Гороховского Дома народного творчества прошло веселое и красочное театрализованное представление в рамках районного фестиваля детского творчества ´Планета детства´, который проходит в клубных учреждениях Бобруйского района.

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