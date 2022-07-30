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Закон и Порядок

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Казаки примут участие в расчистке ставропольского Даниловского кладбища

Большой субботник по очистке Даниловского кладбища в Ставрополе пройдет в августе. В данном мероприятии примут участие подрядная организация, сотрудники мэрии, волонтеры проекта «Чистая память», а также казаки.

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