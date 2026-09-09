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Россиянку наказали за экскурсию в мечети Стамбула

Россиянку наказали за экскурсию в мечети Стамбула

Полиция заинтересовалась беседой туристок, а спустя несколько месяцев штраф появился при оформлении вида на жительство Российскую туристку оштрафовали на 180 тысяч рублей за проведение экскурсии без удостоверения гида в мечети Стамбула.

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