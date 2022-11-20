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Джол Эмбиид – первый игрок в истории НБА, набравший 130 очков, 30 подборов, 20 передач и 10 блок-шотов за три матча

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал первым игроком в истории НБА, который набрал 130+ очков, сделал 30+ подборов, 20+ передач и 10+ блок-шотов за три матча, сообщает NBA TV.

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