Десять тысяч за подлодку: почему одна и та же цель стоила по-разному

«Атака века», произошедшая 30 января 1945 года. Советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка «С-13» под командованием капитана 3-го ранга Александра Маринеско атакует и топит в Балтийском море немецкий десятипалубный лайнер «Вильгельм Густлофф».
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