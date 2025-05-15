Чемпион мира по велоспорту Роан Деннис получил условный срок за ДТП, в котором погибла его жена

В декабре 2023 года австралийский велогонщик Деннис, находясь за рулем авто, сбил свою супругу Мелиссу Хоскинс возле их дома в Мединди, на севере Аделаиды.
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