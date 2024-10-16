Российские банки вовремя увидели пользу финтех-решений, считает Греф

Российские банки активно интегрируют финтех-решения, в отличие от китайских банков, которые уступили свои позиции небанковским игрокам, потеряв контроль над значительной частью транзакционного бизнеса, считает глава «Сбербанка» Герман Греф.
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