Армения не примет участие в учениях ОДКБ «Взаимодействие-2024» в Киргизии

Армения не планирует принимать участие в Командно-штабных учениях с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) «Взаимодействие-2024» в Киргизии.
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