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Свежие комментарии

Глава Пензы предложил новый участок для организации стихийного рынка в Арбеково

Стихийный рынок на Тернопольской улице вызывал неудовлетворение жителей из-за шума и мусора. Пресс-служба мэрии сообщила, что глава города Александр Басенко поручил подготовить предложения по обустройству альтернативной площадки для торговцев подержанными товарами.

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