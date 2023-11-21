Глава Пензы предложил новый участок для организации стихийного рынка в Арбеково

Стихийный рынок на Тернопольской улице вызывал неудовлетворение жителей из-за шума и мусора. Пресс-служба мэрии сообщила, что глава города Александр Басенко поручил подготовить предложения по обустройству альтернативной площадки для торговцев подержанными товарами.
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