Жители поселка Культура устроили драку со стрельбой и сломали нос сотруднику ДПС

www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov/Global Look Press Два человека, один из которых сотрудник ДПС, пострадали в результате массовой драки с применением оружия у бильярдной в поселке Культура в Нижегородской области, сообщает источник РЕН ТВ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии