Доллар - всё? БРИКС подняла главный вопрос

Доллару может быть нанесен окончательный удар в скором времени. В БРИКС подняли главный вопрос, актуальный уже давно: не пора ли Глобальному Югу перейти на свою собственную валюту?Когда формировалась Бреттон-Вудская система, США уверяли всех, что доллар будет безопасной и независимой от политики валютой.