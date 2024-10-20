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Царьград

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Доллар - всё? БРИКС подняла главный вопрос

Доллар - всё? БРИКС подняла главный вопрос

Доллару может быть нанесен окончательный удар в скором времени. В БРИКС подняли главный вопрос, актуальный уже давно: не пора ли Глобальному Югу перейти на свою собственную валюту?Когда формировалась Бреттон-Вудская система, США уверяли всех, что доллар будет безопасной и независимой от политики валютой.

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