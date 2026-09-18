Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней

Новогодние каникулы продлятся 11 дней, с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. 31 декабря объявлено выходным днём, а 2 и 3 января перенесены на 5 ноября и 31 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВЦ «Голливудские игл...
- A Лекарства от ожир...
- ДМ Лекарства от ожир...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым