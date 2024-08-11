«Антиреклама секса»: какие ваши действия навсегда вызовут отвращение у партнера

В долгосрочных отношениях партнера нельзя принуждать к сексу или шантажировать его им. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, ведущий психотерапевт и заведующая отделением «Он клиник», член Международной ассоциации урологов-сексологов Юлия Ковальчук в беседе с НТВ.
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