Мария Захарова раскритиковала задержание продюсера RT в Британии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике задержание в Великобритании продюсера RT Джеймса Скотта по обвинению в терроризме и обратилась с вопросом, почему не задерживают Владимира Зеленского за его приказы по ударам.
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