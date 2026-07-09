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Царьград

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Мария Захарова раскритиковала задержание продюсера RT в Британии

Мария Захарова раскритиковала задержание продюсера RT в Британии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике задержание в Великобритании продюсера RT Джеймса Скотта по обвинению в терроризме и обратилась с вопросом, почему не задерживают Владимира Зеленского за его приказы по ударам.

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