Bloomberg: Литва сорвёт сделку США и Белоруссии по калийным удобрениям

Литва может помешать сделке США и Белоруссии, отказавшись возобновлять транзит белорусского калия. Министр иностранных дел Литвы указывает на проблему, а Польша пока не решилась открыть путь для доставки удобрений.
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