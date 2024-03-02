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Но какой ценой?!

Но какой ценой?!

Привычно отслеживаю западную пропаганду. Отрицать наличие успехов России уже не могут даже они, поэтому включили режим обесценивания.

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Комментарии
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Вик Норд
ВСЕ за ВСЁ заплатят,и хохлы(кровью,гноем,и чужбиной), и остохеревшие всем,потомственные благородные бандиты,пираты,и рабовладельцы,мистеры Твистеры,бывшие министрами,дельцы и банкиры,владельцы заводов,газет, пароходов...,может и не сразу,и не все сразу...,но заплатят,каждому фрукту свой скворец,а потом придут к ним с Нила,с Амазонки,с Волги,с Ганга,и с Жёлтой реки(и ещё чёрт знает откуда...),и потребуют свое...,и останется у них один Стоунхендж,даже Биг Бен,и тот в счёт долгов заберут.
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