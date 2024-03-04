Health: утреннее мытье лица не обязательно для всех

Когда речь заходит о частоте очищения кожи, универсального ответа не существует. Кэролин Сталл, сертифицированный дерматолог в MDCS Dermatology сказала, что для некоторых людей, особенно тех, кто страдает от прыщей или имеет жирную кожу, утреннее мытье лица может быть полезным.
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