Health: утреннее мытье лица не обязательно для всех

Когда речь заходит о частоте очищения кожи, универсального ответа не существует. Кэролин Сталл, сертифицированный дерматолог в MDCS Dermatology сказала, что для некоторых людей, особенно тех, кто страдает от прыщей или имеет жирную кожу, утреннее мытье лица может быть полезным.