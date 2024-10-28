Запад бросил Зеленского на произвол судьбы

Александр Фидель 28 октября 2024 г. Известно выражение «туман войны», но и «туман дипломатии» бывает ещё более густым, скрывающим за дежурными фразами реальные решения, принимаемые (или не принимаемые) за закрытыми дверями переговоров и консультаций.