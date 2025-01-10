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Царьград

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Андрей Рублёв вошёл в Консультативный совет игроков ATP

Андрей Рублёв вошёл в Консультативный совет игроков ATP

Русский теннисист Андрей Рублёв был включён в Консультативный совет игроков ATP. Советом, который советует директорам ATP, теперь также усилен испанцами и аргентинцем.

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