Для меня не было в нашем кино и культуре более глубоко ироничного человека, чем Александр Ширвиндт.
Памяти Александра Ширвиндта. Отмерил себе 117 лет и "покупал землю" в Германии
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Явно Ширвиндта заваливают, " Трое в лодке...." Шедевр?
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20 час.
OZ
Olga Zhuravleva
Спасибо за публикацию. Такого поколения, ценившего и умеющего быть остроумными, уже не будет.
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20 час.
Виктор Синий
Olga Zhuravleva, не беспокойтесь, всегда будут у нас в России такие великие люди, просто вы не видите их рядом с собой из-за их незначительности в жизни по сравнению с юмористом и философом Ширвиндтом.
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20 час.
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