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Закон и Порядок

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Памяти Александра Ширвиндта. Отмерил себе 117 лет и "покупал землю" в Германии

Памяти Александра Ширвиндта. Отмерил себе 117 лет и "покупал землю" в Германии

Для меня не было в нашем кино и культуре более глубоко ироничного человека, чем Александр Ширвиндт.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Явно Ширвиндта заваливают, &quot; Трое в лодке....&quot; Шедевр?
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20 час.
OZ
Olga Zhuravleva
Спасибо за публикацию. Такого поколения, ценившего и умеющего быть остроумными, уже не будет.
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20 час.
Виктор Синий
Olga Zhuravleva, не беспокойтесь, всегда будут у нас  в России такие великие люди, просто вы не видите их рядом с собой из-за их незначительности в жизни  по сравнению с  юмористом и философом Ширвиндтом.
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20 час.

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