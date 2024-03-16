Памяти Александра Ширвиндта. Отмерил себе 117 лет и "покупал землю" в Германии

Спасибо за публикацию. Такого поколения, ценившего и умеющего быть остроумными, уже не будет.

Виктор Синий

Olga Zhuravleva, не беспокойтесь, всегда будут у нас в России такие великие люди, просто вы не видите их рядом с собой из-за их незначительности в жизни по сравнению с юмористом и философом Ширвиндтом.